Seksrel Fox News afgekocht voor 20 miljoen dollar

Moedermaatschappij 21st Century Fox bevestigt de regeling, maar treedt niet in detail. Wel bood het bedrijf in het openbaar excuses aan ,,voor het feit dat Gretchen niet is behandeld met het respect en de waardigheid die zij en al onze collega's verdienen''.



Carlson heeft ondertussen de rechtszaak die zij in juli tegen Ailes had aangespannen ingetrokken. Zij zei te zijn ontslagen omdat zij niet op zijn seksuele avances was ingegaan en over zijn gedrag had geklaagd. Haar beschuldigingen zetten 21st Century Fox aan tot een intern onderzoek. Daarop traden ook zekere twaalf andere vrouwen met klachten naar buiten. Aan het eind van de maand legde Ailes zijn functies bij Fox News neer.



Trump

Ailes (76) werkte in het verleden mee aan de presidentiële campagnes van Richard Nixon, Ronald Reagan en George H.W. Bush. Hij zou ook de campagne van de huidige Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump adviseren.