Senioren zijn boos, maar hebben ze een punt?

1 Ouderen hebben het meest ingeleverd

Een gepensioneerde die klaagt over zijn inkomen krijgt al gauw de bal teruggekaatst: ,,Maar jullie generatie is rijker dan ooit." De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek spreken boekdelen: tussen 2006 en 2014 hebben alle 65-minners inkomen ingeleverd, terwijl het inkomen van gepensioneerden tijdens de crisis nagenoeg gelijk is gebleven. Hun vermogen was zelfs 80 procent hoger dan de groep 65-plussers in 2006.



Vooral jonge gepensioneerden hebben een beter inkomen dan hun ouders, omdat zij vaak een beter aanvullend pensioen hebben opgebouwd dan de generatie ervoor. Toch blijven veel ouderen ontevreden. CBS-econoom Peter Hein van Mulligen snapt dat wel. ,,Door het uitblijven van indexatie hebben zij het de afgelopen jaren wat slechter gekregen. En wie niet meer werkt, kan dat koopkrachtverlies moeilijk compenseren. Daarnaast zijn er door pensioenfondsen verwachtingen gewekt die niet uitkomen."



Daar staat wel tegenover dat iemand die zijn baan verliest, een veel grotere inkomensval meemaakt dan een gepensioneerde die indexatie misloopt. Vandaar ook dat ouderen er in de statistieken steevast relatief goed uitspringen. Een kwestie van perspectief. Het beeld van de 'arme oudere' is in elk geval onterecht. Van Mulligen: ,,In 2000 leefde één op de zes 80-plussers in armoede, nu nog maar 3 procent. Dat is een spectaculaire daling."



2 De pensioenen kunnen best omhoog

Als je kijkt naar wat er allemaal in de pensioenpotten zit, zou je denken van wel. De pensioenfondsen hebben volgens De Nederlandse Bank (DNB) in totaal zo'n 1300 miljard euro in kas. Toch worden pensioenen al jaren nauwelijks geïndexeerd. Zo heeft het grootste pensioenfonds ABP al sinds 2009 de oudedagsvoorziening niet aangepast aan de hogere prijzen. Dit is niet alleen nadelig voor gepensioneerden. Voor werkenden betekent het in feite dat ze minder pensioen sparen.



Als de situatie niet verbetert, dreigt volgend jaar bovendien een korting voor 1,8 miljoen Nederlanders, waarschuwde DNB onlangs. 27 pensioenfondsen zitten in de gevarenzone. Zijn kortingen onterecht als er zo veel geld in kas zit? Daarover lopen de meningen zo uiteen, dat het geregeld tot verhitte debatten leidt.



Econoom Bernard van Praag stelt dat pensioenfondsen gewoon kunnen indexeren. Dat zit zo: DNB verlangt hoge buffers van de pensioenfondsen, gebaseerd op de rekenrente. Die rente heeft DNB nu zo laag vastgesteld, dat veel fondsen niet aan die eis kunnen voldoen en dus niet mogen indexeren. ,,Overdreven voorzichtig'', vindt Van Praag.



Maar daar tegenover staat bijvoorbeeld staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken), die waarschuwt dat er genoeg pensioengeld moet overblijven voor toekomstige generaties. Zeker omdat het aantal ouderen de komende jaren toeneemt, met als hoogtepunt 4,7 miljoen 65-plussers in 2041. Die pensioenen moeten wel betaald worden.



3 De zorg is uitgekleed

Geen enkel land binnen de Europese Unie geeft meer geld uit aan zorg dan Nederland. Toch wordt er volop gemopperd op de kwaliteit en de hoogte van de eigen bijdragen. Wat is hier aan de hand? De kosten van de Nederlandse gezondheidszorg zijn in vijftien jaar tijd verdubbeld, naar 95 miljard euro. De zorguitgaven slokken een steeds groter deel op van ons bruto binnenlands product: van 10 procent in 2000 naar 14 procent in 2015, blijkt uit berekeningen van het CBS. In 2014 kostte de zorg ruim 5300 euro per Nederlander, in 2006, toen de zorgverzekeringswet werd ingevoerd, was dat bijna 4000 euro.



De totale zorguitgaven stijgen nog altijd, maar vooral op de ouderenzorg heeft dit kabinet netto bezuinigd. Vorig jaar daalden de uitgaven hieraan met 2 procent naar 26,2 miljard euro. De besparingen laten zich voelen. Mensen met lichamelijke klachten, vooral ouderen, moeten langer op zichzelf blijven wonen. Nu al wonen zes van de zeven 80-plussers thuis. Zij zijn bovendien vaker aangewezen op familie en vrienden voor hulp.



De vraag is of de bezuinigingen effect zullen hebben op de kwaliteit van de zorg. Tot dusver, ondanks het gemopper, scoort Nederland bovengemiddeld, blijkt uit een vergelijking van de OESO.