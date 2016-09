September is het nieuwe juni

Diana Woei van Weerplaza kijkt er ook een beetje van op als ze de cijfers ziet: september wordt echt steeds zonniger. ,,Als ik naar de cijfers kijkt, klopt het gevoel van veel mensen nog ook.'' September, de maand waarin het aantal uren daglicht rap afbrokkelt, telt gemiddeld in De Bilt 138 uren zon. ,,Maar als we kijken vanaf 1990, dus de afgelopen 26 jaar, zijn er vijftien septembers geweest waarin we méér zonuren hadden. En liefst twaalf van die vijftien waren in deze eeuw'', zegt Woei. ,,Het is vanaf 2000 dus bijna altijd zonniger in september dan gemiddeld. En warmer.'' En er zaten flinke uitschieters bij. In 2003 en 2005 bijvoorbeeld, haalde september respectievelijk 194 en 190 zonuren. Aantallen die eigenlijk bij juni horen, de maand waarin nota bene de langste dag van het jaar valt. De septembers van 2003 en 2005 horen sowieso bij de top 10 van zonnigste septembers aller tijden. En 2006 was zelfs de warmste september ooit, inmiddels op de hielen gezeten door september 2016. Ja, de maand waarin de zomer eindigt (en de maand die volgens meteorologen niet eens bij de zomer hoort) wordt steeds zonniger. Met wéér een tropische week voor de deur lijkt 2016 de zomerse status van september te gaan onderstrepen. ,,De gemiddelde temperatuur van deze maand, dag en nacht, ligt met 17,5 graad al drie graden boven het gemiddelde van september'', zegt Woei.

Toeval

Een en ander moet natuurlijk wel gerelativeerd worden. Mei is nog altijd zonnigste maand van het jaar en de gemiddelden van juni, juli en augustus blijven hoger. ,,Dat is appels met peren vergelijken, omdat de stand van de zon in die maanden gewoon anders is dan in september'', zegt Woei. ,,Maar september kruipt er steeds meer tegenaan.''



Een oorzaak? ,,Toeval'', zegt Woei. ,,Óf het komt doordat de luchtvervuiling veel minder is geworden. Dat betekent ook minder wolkenvorming.''



Warm september heeft ook gevolgen. De buitenbaden van Nederland profiteren volop. ,,Een maand geleden hebben we besloten tot 24 september open te blijven'', zegt Thijs Suttorp van zwembad De Houtvaart in Haarlem. ,,Toen kenden we de voorspelling nog niet, maar we wisten al: in september is bijna altijd lekker weer.''



Boswachter Jacques van der Neut neemt het er ook van: ,,Rondleidingen in september, dan is het altijd scoren hoor. Heerlijk in de zon, de visarenden vliegen om je hoofd. Want dat is het mooie, hè: het is warm, insecten zijn nog volop actief, muggen helaas ook, maar dus ook zwaluwen bijvoorbeeld. De vogels gaan nog niet weg, de tafel is nog gedekt.''