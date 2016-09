Shell maakt excuses voor schade door gaswinning

De hoogste baas van Shell Nederland werd uitgedaagd door GroenLinks-kamerlid Liesbeth van Tongeren. Die vond een excuus nodig. Shell reageerde op de uitdaging. ,,Wij erkennen dat de Groningers het overgrote deel van de lasten van de gaswinning dragen, terwijl de welvaart van ons land daar aan te danken is. Ik kan dan ook zeggen: het spijt me.'



Even later kwam dezelfde boodschap van ExxonMobil.



Vertrouwen

Van Loon heeft naar eigen zeggen begrip voor de situatie van de Groningers. ,,Wij begrijpen dat veel mensen in Groningen zich onveilig voelen en bezorgd zijn over hoe snel hun huizen versterkt worden en de schades afgehandeld. Wij nemen die onvrede serieus en steunen de

NAM volledig wat betreft het nemen van maatregelen die de situatie verbeteren en de Groningers weer vertrouwen in de toekomst kunnen geven.''



Verwarring

Van Loon vertelde verder dat een lagere gasproductie in Groningen geen gevolgen zal hebben voor de compensatie die de NAM zal betalen voor de schade die is ontstaan door aan de gaswinning gerelateerde aardbevingen.

Shell waarschuwde eerder dit jaar in een brief aan Kamerleden voor de financiële gevolgen als de gaskraan in Groningen verder wordt dichtgedraaid. Daardoor zou ook de economische basis voor mogelijke compensatie voor de schade van de aardbevingen die door de gaswinning ontstaan kunnen wegvallen. Volgens Van Loon is daarvan echter geen sprake