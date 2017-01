Slapen op de pier

Ik lig in een bubbelbad op de kop van de Scheveningse Pier. Terwijl het water bruist en schuimt, rollen buiten de golven voorbij in een zachtroze zonsondergang. Het contrast met mijn laatste bezoek aan de Pier - jaren geleden - kan nauwelijks groter. Het bouwwerk uit 1961 stond zieltogend in het zoute water, geurend naar vette hap en verval.



Vanuit één van de vijf hotelsuites die op het toreneiland zijn gebouwd, kijk ik uit over zee. Het wordt langzaam donker en behalve sterren aan de hemel, verschijnen er ook lichtjes van vissersboten aan de horizon. Als ik de deur naar het balkon op een kier zet, hoor ik de golven en de meeuwen. Dit is het grote genieten waarmee de Pleasure Pier in het 19de eeuwse Engeland naam maakte.



Ooit stonden er aan de Britse kust meer dan honderd. Aanvankelijk voor de upper class, later ook voor de werknemers van de florerende textielfabrieken van Lancashire. En nog steeds zijn er prachtexemplaren te vinden zoals die van Clevedon uit 1869 met een heerlijk paviljoen op het einde voor cream tea en cakes & bakes.



Tijd om even van de kamer te gaan en de opgeknapte pier van Scheveningen te bekijken. Met een rondje in het reuzenrad, een glas wijn bij het haardvuur van restaurant Pier Zuid en een gang over de foodboulevard die van de promenade weer een levendig geheel maakt in plaats van een tochtige pijp. Hoewel het lang niet allemaal perfect is, voel ik me er meer thuis dan in de casinoperiode onder Van der Valk.



Of het de definitieve redding van de Scheveningse Pier zal zijn, weet ik niet. Voor nu is het er in elk geval mooi. Na een glas Kornuit in een luie bank boven het water, loop ik terug naar de pop-up hotelkamer onder de bungeetoren en duik in bed. En natuurlijk laat ik de gordijnen open.



Reageren? hans.avontuur@persgroep.nl