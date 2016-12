Slim boodschappen inslaan voor kerst

Hou het simpel

Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar ja, daar schort het aan, anders had u de boodschappen al wel in huis. Maak in elk geval vandaag alvast een boodschappenlijstje. En houd het menu eenvoudig, adviseert Trudelies Schouten van kookmagazine Delicious. Dat voorkomt een kruistocht langs delicatessenzaakjes en duistere hoekjes van de supermarkt op zoek naar exotische ingrediënten. En, niet onbelangrijk, stress tijdens het koken. ,,Stress in de keuken is ook niet leuk voor de gasten. Maak een tijdsplanning per gerecht. En drink een glaasje wijn.''



Vroeg op

In theorie moeten er ook morgen gewoon pasteitjes in de supermarkt te vinden zijn. De hele dag. Aldus de supermarkten. De grote winkels worden morgen drie keer bevoorraad, meldt Jumbo. Maar wie niet met een maar half afgevinkt boodschappenlijstje (en een halflege tas) thuis wil komen, wacht natuurlijk niet tot een half uur voor sluitingstijd, adviseert een woordvoerder van Albert Heijn. ,,Om acht uur 's ochtends zijn de schappen voller, dat lijkt me evident.''



Plan B

Houd er alvast maar rekening mee dat u toch misgrijpt. Bedenk voor de belangrijkste ingrediënten van het menu - de hazenrug met bospaddenstoelensaus - op voorhand een alternatief, tipt Schouten. ,,En raak vooral niet in paniek. Houd niet strikt vast aan de ingrediënten die het recept voorschrijft. Wees creatief met wat je nog wel kunt vinden of al in huis hebt.'' Ontbreekt het aan die creativiteit of slaat de paniek tijdens het koken toe, dan kun je via Whatsapp altijd nog een kookexpert van Allerhande raadplegen, troost een woordvoerder van AH. Die service is zelfs tijdens de kerstdagen van 9 tot 21 uur bereikbaar.