Snackbar krijgt van rechter géén plek in top-5 AD Friettest

Snackbar De Pomp in Eindhoven kreeg eerder dit jaar een 9 in de AD-Friettest 2016. Goed voor een 16de plek van de 153. Toch meende Wim Bogers recht te hebben op hogere positie.



Aardappelras

Zijn belangrijkste argument is het onaangekondigde derde bezoek dat het AD op 23 maart bracht aan De Pomp. Juist op die dag was het aardappelras Agria, dat De Pomp in de regel gebruikt, niet te verkrijgen en gebruikte hij een minder goed ras. Door de 7,7 die Bogers' patat bij derde test waard was, kukelde hij uit de 'voorlopige top 5'.



Bogers vond die onaangekondigde derde test dus oneerlijk. Ook meent hij dat hij minstens recht heeft op een vijfde plek omdat alleen de top-5 voor een derde keer is getest.



Pech

De rechter zag dat echter anders: "Pech voor Bogers dat die derde test net werd gehouden op één van de drie dagen dat hij aardappels van mindere kwaliteit gebruikte, maar dat was het ook voor de klanten die toen friet bij hem afnamen."



De rechter vond de derde test juist getuigen van zorgvuldigheid van het AD-testteam en zei bovendien dat de AD Friettest 'geen wedstrijd is waar je naartoe kan werken maar een consumententest waaruit het publiek kan opmaken waar de beste friet te koop is'. Dat een snackbar na een derde test uit de top-5 kan vallen als de kwaliteit echt verschilt van de eerste twee tests, had het AD voldoende aangekondigd.



'Misschien volgend jaar'

Zakelijk directeur Bart Verkade is blij met de uitslag: ,,Het AD is blij dat de rechtbank klip en klaar bevestigt dat er niets is aan te merken op de AD Friettest. Het AD voert zijn testen altijd zeer zorgvuldig uit en schakelt daar de beste specialisten voor in. Het is begrijpelijk dat De Pomp graag met zijn friet in de top-5 had willen eindigen. Als De Pomp zorgt voor constante kwaliteit, is dat wellicht volgend jaar aan de orde.