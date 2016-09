Snel internet voor Gronings aardbevingsgebied

De negen gemeenten in het aardbevingsgebied komen als eerste aan de beurt, zo is de bedoeling. Met de subsidie kunnen Groningers zonder breedbandverbinding straks ook beschikken over snel internet.



Het is de bedoeling dat eind 2018 de circa 14.000 adressen zijn ontsloten, die nu nog met een trage verbinding te maken hebben. Volgens de provincie komt het nog vaak voor dat ondernemers worden beperkt in hun werkzaamheden of dat scholieren hun huiswerk niet kunnen maken omdat het internet te traag is. Het kost ongeveer 57 miljoen euro om die gebieden te ontsluiten.



Voor telecomaanbieders of bewonersinitiatieven is het zonder subsidie niet rendabel in het buitengebied breedbandinternet aan te leggen.