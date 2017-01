Sociaal zijn = geld waard

Ben jij enthousiast? Dan ben je een loonsverhoging waard. Ben jij een teamspeler, communicatief vaardig, leergierig en proactief, enthousiast en supersociaal? Het zijn de eisen voor steeds meer jobs, van kantoormedewerker tot monteur. Natuurlijk moet je de juiste diploma's en werkervaring hebben. Want op die twee puntjes wordt je salaris vastgesteld.



Helemaal oké, zeg jij. Daar ben je nou eenmaal die van enthousiasme kwispelende teamspeler voor. Helemaal niet oké, zegt onderzoek. Bedrijven zitten te springen om sociaal talent, soms meer dan om mensen met een diploma. Werkgevers klagen zelfs dat scholen te weinig doen om leerlingen behalve een vak ook de nodige sociale vaardigheden bij te brengen. Ze moeten zulke mensen met een lantaarntje zoeken.



Glimmende euro's

Nou, vindt de wetenschap, dan zoeken bedrijven verkeerd. Ze moeten dat lantaarntje bijlichten met wat glimmende euro's. Scholen en leerlingen trainen vooral op vaardigheden waarvoor wordt betaald. Nog te veel bazen betalen de enthousiaste stuiterballetjes alleen voor het vakdiploma. Dat maakt leren om sociaal te doen weinig lonend.



En dat is gek, blijkt uit Brits bedrijfsonderzoek. De Engelsen berekenden een economisch belang van 100 miljoen euro. Een bedrijf zonder contactgevoelige collega's raakt klussen kwijt aan de concurrentie. Invoering van nieuwe producten of diensten gaat zonder proactieve medewerkers kostenslurpend langzaam. Dat zien we bij ons ook.



Neem nu technische bedrijven. De nieuwste snufjes zijn wel in huis. De ondernemingen zelf vormen de grootste rem op groei. Veel vakmensen zijn nog gericht op de technische kant van de klus, blijkt uit onderzoek. ,,Nieuwe manieren van samenwerken, zelfmanagement, goed overleggen met een collega die iets fout doet, dat zien ze niet als onderdeel van het werk'', verklaart Tineke Kanters, eigenaar en directeur bij IPV Training & Advies. Ze schoolt technici in juist die sociale kant.



Op training

Je wordt als werknemer daarna niet automatisch financieel beloond, maar je krijgt wel de interessante klussen, weet ze. En ook buiten het bedrijf kom je makkelijker aan de bak. Meer aanmoediging heb je toch niet nodig? Ga met je afdeling op training. Leer luisteren naar de ander, samen in gesprek te gaan, weet hoe je overkomt bij je collega's en oefen hoe je met tact alles kunt zeggen. Ga dan proactief naar je directeur en zwaai met je cursuscertificaat.



Met z'n allen vraag je dan om een stukje waardering van jullie sociale investering in de groei van het bedrijf: loonsverhoging. Gaat lukken, want welke directeur is nu geen superenthousiaste teamspeler?