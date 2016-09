Daarom weet ik even niet hoe te reageren. Wat vraagt hij nu eigenlijk? Ik snap het wel en ik snap het niet. Dat overkomt me de laatste tijd wel vaker met hem.



Nog een week of twee en zoon is veertien. Soms herken ik zijn stem niet. Een fractie van een seconde denk ik dan dat ik zijn grote broer hoor, of zijn vader. Over zijn gebruinde zomerbenen ligt een waas van blonde haartjes. Er bevindt zich inmiddels een permanente schaduw op zijn bovenlip, die eens in de zoveel tijd een ongeoefende hand van scheren treft. Mijn sneakers zijn hem bijna te klein - gelukkig.



Hij is me nog net niet boven het hoofd gegroeid maar het scheelt bijna niets meer. Gisteren tilde hij me lachend door de keuken. Mijn zoon tilt mij, in plaats van ik hem, dacht ik - en behalve dat ik er lacherig van werd ('Zet me neer, zet me neer!') voelde het ook vreemd.



Soms streel ik hem nog gedachteloos door zijn haar, terwijl we staan te wachten voor de kassa van de supermarkt. Of ik omhels hem als hij naar school gaat, terwijl zijn vriendje erbij staat. Of ik zwaai iets te enthousiast als ik hem oppik van een feestje.

,,Mám!''

,,O, sorry!''

En nu vindt hij het dus eng om naar een proefles te gaan.

,,Zal ik even met je meefietsen, dan? Denk je dat dat helpt?''

,,Euh, kweenie.''

,,Bedoel je: ik heb het liever niet?''

,,Ik bedoel: ik heb het liever wel, maar ik ben een beetje bang dat je me dan weer gaat zoenen.''

,,Ik zal proberen te doen alsof ik je niet ken.''

,,Cool.''



Een paar uur later komt hij thuis. Ja, het was heel leuk geweest. Ja, hij wil wel iets eten. Ja, hij heeft ook dorst.

,,Is er iets?''

,,Nee hoor, hoezo?''

,,Volgens mij is er iets.''

,,Nou, ik dacht eigenlijk dat je op me zou blijven wachten.''

,,Op je blijven wachten? Dat hadden we toch niet afgesproken?''

,,Nee.''

,,Wist je de weg niet terug?''

,,Jawel. Ik had het gewoon gedacht.''