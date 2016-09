SP en D66 maken plan voor kleinere klassen

Binnen zes jaar moet elke school een gemiddelde klassengrootte van 23 leerlingen per bevoegde leraar hebben, aldus de partijen. De wet moet een einde maken aan klassen die soms wel 30 of meer leerlingen tellen.



Als de klassen op een school te groot blijken te zijn, kan de onderwijsinspectie in gesprek met de school, aldus SP en D66. Als het scholen dan niet lukt om de klassen te verkleinen dan kan een beroep worden gedaan op een 'kleine klassenfonds' van 600 miljoen euro.



Werkdruk omlaag

SP-leider Emile Roemer vindt dat kleinere klassen beter zijn voor kinderen. ,, Meer aandacht leidt tot betere prestaties. Een kleinere klas is ook beter voor de docent omdat de werkdruk omlaag gaat.''



D66-leider Alexander Pechtold: ,,De Nederlandse klassen zitten nu soms propvol. Daar moet snel een einde aan komen. In kleinere klassen kan de leraar ieder kind de aandacht geven die hij of zij verdient.''



Doorkleuteren

Niet alleen de grote klassen staan ter discussie. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs maakte gisteren bekend een einde te willen maken aan het extra jaar 'doorkleuteren'. Kleuters mogen alleen in uitzonderlijke gevallen nog blijven zitten. Volgens Dekker zijn speelse 5- en 6-jarigen meer gebaat bij doorstromen naar groep 3.



Van de acht groepen die kinderen in de basisschool doorlopen is het aantal zittenblijvers in groep 2 veruit het grootst. Dit jaar ging het om 18.000 kleuters (1 op de 10) die nog een extra jaar aan de kleuterbouw vastplakten. Dat zijn er te veel, oordeelt Dekker.



Veel ouders vinden het juist prettig als hun speelse kind nog een jaar kleuter blijft. ,,Dat is een misvatting. Uit onderzoek blijkt dat doorkleuteren geen blijvend effect heeft."