SP wil alweer af van kersverse verkiezingsslogan

Aanstaande zaterdag stellen vier afdelingen op het verkiezingscongres in Tilburg voor om de titel van het program te veranderen in 'Pak de Macht'. Die leus zou meer aansprekend zijn en echt een beroep doen op mensen om in actie te komen.



,,Met 'Nu Wij' plaatsen we ons als SP op afstand van mensen. Bovendien roept het bijna calimero-achtig op dat wij nu eindelijk eens willen regeren", aldus de afdelingen Groningen, Rotterdam, West Maas en Waal en Harderwijk in de congresstukken.



Opmerkelijk

Het landelijk SP-bestuur adviseert aan de leden het voorstel zaterdag over te nemen. Dat is opmerkelijk, aangezien het verkiezingsprogramma met de huidige kop er net een paar maanden ligt. Toch vindt een van de indieners, Daan Brandenbarg (Groningen), deze stap niet gek. ,,De campagne moet nog beginnen."



Volgens partijsecretaris Hans van Heijningen is uit interne discussies naar voren gekomen dat de slogan 'Nu Wij' door mensen niet wordt opgevat als 'de gewone, hardwerkende man'. ,,Dus gaan we niet met deze verder." Er waren volgens Van Heijningen nog geen affiches gedrukt met de afgedankte leus, dus er is geen financiële schade.



Voorspellen

Politiek strateeg Kay van de Linde snapt niks van de wijziging. ,,Dit is natuurlijk bizar. Het ziet er sowieso niet goed uit voor de SP, maar er kan nog veel veranderen. Partijvoorzitter Ron Meyer is een geweldig strateeg en tegenwoordig is de uitkomst van verkiezingen onmogelijk te voorspellen."



Ronald van Raak, voorzitter van de SP-programmacommissie, weigert commentaar te geven in de media op deze kwestie. Van Raak: ,,Dat gaan we gewoon op het congres bespreken."