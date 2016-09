Speciaal team pakte sinds 2015 202 criminelen op

FastNL richt zich op veroordeelde criminelen met meer dan 300 dagen cel tegoed. Criminelen die in het buitenland gezocht worden en in ons land onderduiken, worden ook door het team opgepakt.



Het team spoorde 170 criminelen op die in Nederland een straf moeten uitzitten of die in het buitenland zijn veroordeeld. 32 anderen zijn gearresteerd door onder andere politiemensen bij onder meer verkeerscontroles. ,,We zijn tevreden over het eerste resultaat van FastNL'', aldus de politie.



Buitenland

Het team heeft zicht op 130 criminelen die in het buitenland verblijven, maar nog niet zijn aangehouden. 48 criminelen zijn gevlucht naar een land dat niet uitlevert in Nederland.



De ruim 200 criminelen vormen zo'n 7 procent van het totaal aantal veroordeelde misdadigers die actief worden gezocht. Vandaag maakt het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend hoeveel veroordeelden er in totaal in Nederland nog vrij rondlopen.