Speciale uitgave Mein Kampf vliegt over Duitse toonbank

In de speciale versie is de originele tekst voorzien van uitleg en commentaar. De uitgever wil hiermee duidelijk maken hoe Hitler propaganda bedreef en welke feitelijke fouten hij maakte, meldt persbureau AP.



De speciale uitgave van Mein Kampf: Eine kritische Edition bestaat uit 1.948 pagina's en kost 59 euro. Het is de eerste versie die sinds het eind van de Tweede Wereld Oorlog in Duitsland is uitgebracht.



Het onderzoekscentrum voor Duitse geschiedenis in München bracht eind vorig jaar een oplage uit van 4.000 exemplaren. Het instituut wist niet zeker of er meer boeken gedrukt zouden worden. Het verkoopsucces was voor de vertalers dan ook een grote verrassing. In april stond het boek nog bovenaan de lijst met non-fictie bestsellers van Der Spiegel.



Verboden

Het originele boek was jarenlang verboden in Duitsland én Nederland. Het Beierse ministerie had het auteursrecht. Dit zou eind 2015 - na de zeventigste sterfdag van Hitler - vervallen. Autoriteiten namen nog voor die tijd maatregelen om nieuwe uitgaven in Duitsland te voorkomen.



Net als in Nederland was een complete ban niet te voorkomen. Het werk is nog steeds te vinden in tweedehands boekwinkels en bibliotheken. Handel en herdruk is nog steeds verboden.



