Staakt-het-vuren in Syrië nog ver weg

John Kerry, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en zijn Russische collega Sergej Lavrov hebben gisteren en vandaag gesproken over een akkoord. Ook president Barack Obama en zijn ambtgenoot Vladimir Poetin gingen om de tafel, onder meer over de situatie in Syrië.



Het doel van de gesprekken tussen Kerry en Lavrov was een staakt-het-vuren tot stand te brengen tussen de troepen van de Syrische president Bashar Al-Assad en de gematigde rebellengroepen. Met een wapenstilstand zou het mogelijk zijn om honderdduizenden burgers te voorzien van de broodnodige humanitaire hulp. Met name in het door oorlog verscheurde Aleppo is hulp noodzakelijk.



Een brief die in handen is van persbureau Reuters geeft nog meer details over de deal die is besproken. De brief is afkomstig van Michael Ratney, een Amerikaanse diplomaat in Beiroet. Hij schreef de brief zaterdag aan rebellen die door de Verenigde Staten worden gesteund in het noorden van Syrië.



Er zou een gevechtsvrije zone in het noorden van Aleppo moeten komen. Om dat te bereiken, moet de door Rusland gesteunde Assad de rebellen niet meer mogen bestoken. Als tegenprestatie willen de Verenigde Staten 'de strijd tegen al-Qaeda beter coördineren'. Een militaire samenwerking tussen beide landen moet burgers beter beschermen en terroristen aanpakken.