Staatsloterij: bang of bedreigd?

Hij stuurde het AD zijn briefwisseling met de Staatsloterij én de overeenkomst die hij sloot om de schikking vast te leggen. Volgens de Arnhemmer is van bedreiging en chantage nooit sprake geweest.



,,Het is van A tot Z verzonnen. Het is onzin", licht hij telefonisch toe. ,,Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad hebben we gewoon gevraagd om schadevergoeding. Dat heb ik één keer, twee keer, drie, vier, vijf keer gedaan. En dan houdt het op. Op een vriendelijke en louter schriftelijke manier. Daar werd gewoon niet op ingegaan.''



'Criminele organisatie'

De Arnhemmer verzocht de Staatsloterij ook met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur om informatie. Volgens hem ging de Staatsloterij eerst akkoord, maar weigerde ze dit later toch. De schikking die hij uiteindelijk met de Staatsloterij trof ging over zowel zijn verzoek om schadevergoeding als zijn informatieverzoek, zónder dat de Staatsloterij aansprakelijkheid erkende.



De Arnhemmer noemt de Staatsloterij 'gewoon een criminele organisatie'. ,,Ik heb die overeenkomst aan Ferdy Roet verkocht, niet alleen vanwege het geld maar ook vanwege het feit dat ik wil dat deze overeenkomst wordt gepubliceerd, dat al die gedupeerde deelnemers weten wat hier aan de hand is."



Anonieme telefoontjes

Volgens de Staatsloterij heeft er inderdaad nooit iemand met een mes in de hand op de stoep gestaan. Evenmin zijn er mensen thuis opgezocht. Wel zouden er anonieme telefoontjes zijn geweest met dreigende inhoud. Van wie deze telefoontjes afkomstig waren, is onduidelijk.



In de overeenkomst tussen de Arnhemmer en de Staatsloterij wordt wel de 'misleiding' genoemd waaraan de Staatsloterij zich, volgens de Hoge Raad, tussen 2000 en 2008 schuldig heeft gemaakt. Toch denkt de Staatsloterij niet dat het geval met de Arnhemmer betekent dat alle 194.000 klagers nu geld moeten krijgen. Volgens de Staatsloterij is en blijft deze schikking een bijzonder geval.



De man uit Arnhem ontkent dit. Hij zegt dat zijn zaak niet anders is dan andere zaken en dat de Staatsloterij 'schikt bij het leven en allemaal op dezelfde wijze'.



Vergoeding

Ferdy Roet tot slot, vindt het allemaal prima: ,,Van bedreiging en chantage is dus geen sprake." Met het voorbeeld van de Arnhemmer in de hand, gaat hij ervoor: een vergoeding van de Staatsloterij voor de 194.000 klagers van Loterijverlies.