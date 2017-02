Staatssecretaris: Winst op OV-chipkaart moet terug naar de reiziger

Vanmorgen meldde deze krant dat het bedrijf achter de OV-chipkaart de afgelopen jaren tientallen miljoenen winst heeft gemaakt. Daarmee werden aandeelhouders gespekt. De Tweede Kamer reageerde al verbijsterd op het nieuws en eiste opheldering van het kabinet.



Dijksma vertelt: ,,Het bedrijf is niet opgericht met het oogmerk om winst te maken, dus dat zou ook niet moeten. Het bedrag dat nu binnenkomt, wordt gebruikt om de schulden vanwege de opzet van het systeem af te lossen. Maar als dat geregeld is, moet de winst terugvloeien naar de reiziger."



Beperking

Dijksma gaat Translink een voorstel doen om daarvoor de verschillende mogelijkheden in kaart te brengen. ,,Ze moeten sowieso transparant zijn over de financiële gang van zaken. Daar hebben we allemaal baat bij, dan hoeven we het niet meer in de krant te lezen."



Ook wil de staatssecretaris dat wordt bekeken of de grens van vijf jaar voor het gebruik van de OV-chipkaart kan worden opgerekt. ,,De vraag is: kan die wat langer mee en zo niet, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, kan die beperking dan z'n weerslag hebben op de prijs?"



De schriftelijke vragen die de Tweede Kamer over deze kwestie heeft gesteld, zullen zo snel mogelijk worden beantwoord. Ook laat het ministerie volgens ingewijden momenteel tot achter de komma uitzoeken hoe de kosten achter de OV-chipkaart zijn opgebouwd.