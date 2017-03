Stafchef Trump tegen Republikeinen: meedoen of achterblijven

Lijk in drijvende koffer mogelijk vermiste vrouw cruiseschip

26 maart Het lichaam van een nog onbekende vrouw is gisteren gevonden in een koffer die in zee dreef, vlakbij de Italiaanse kustplaats Rimini. Het zou kunnen gaan om de 36-jarige Chinese Xing Lei, die in februari op mysterieuze wijze tijdens een cruisetocht op de Middellandse Zee verdween.