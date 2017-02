Steeds die hoge score voor de PvdD in Stemwijzer

Natuurlijk zat ik maandag helemaal klaar voor de Stemwijzer. Vingers geknakt, thee gezet en voor de spiegel nog eens hardop geoefend waar het wat mij betreft met dit land naartoe moet.



Nu kunt u uit mijn columns al wel afleiden dat ik zo'n vies links Gutmensch ben, zo'n softe Heal the World-playbacker, dus u kunt zich wel een beetje voorstellen welke partijen er bij mij hoog scoorden. Je hoeft maar in te vullen dat je voor legale wietteelt bent en voor het kinderpardon, en daar zit je al, ter linkerzijde van het spectrum.



Zo hier en daar sprak ik met vrienden en Twitteraars over hun uitslag. En wat me opviel, was dat iedereen de uitslag best serieus nam, maar dat er telkens een beetje lacherig werd gedaan als de Partij voor de Dieren hoog scoorde. Wat bij al die linkse deugers nogal vaak gebeurde. Wellicht omdat die partij ook voor legale wietteelt en het kinderpardon is.



Die lacherige stemming rondom de Partij voor de Dieren, die fascineert me. De partij is al jaren een vaste waarde in Den Haag, is zelden te betrappen op relletjes en gedoe. En toch hoor ik om me heen dat, hoewel de Stemwijzer laat zien dat je dikke vrienden zou kunnen worden met Marianne Thieme, men er toch niet over peinst om op de partij te stemmen.



Is het de naam? Vergeet je door die naam nogal makkelijk dat ze geen one-issuepartij zijn? Hebben mensen daar toch het gevoel bij dat, wanneer de apocalyps uitbreekt, de Partij voor de Dieren vooral druk zal zijn met het in veiligheid brengen van cavia's in schoenendozen met gaatjes in de deksel geprikt? Dat ze bij een terroristische aanslag eerst een glaasje water voor een geschrokken hond halen?



Waarom zouden ze anders de blinde vlek van links stemmend Nederland zijn?



Er lijkt ook kleine kentering te zien: de Partij voor de Dieren staat in verschillende peilingen op vijf zetels, drie meer dan ze nu hebben. Maar ik denk dat, hadden ze deze partij een andere naam gegeven, ze er zo nog tien extra zetels bij hadden kunnen tellen.