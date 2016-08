Stemmenkanon of brokkenpiloot?

En over politici in het algemeen: ,,Ik denk dat zeker 80 procent er zit voor zichzelf - voor zijn eigen geleuter, zijn eigen mediamomentje." In zekere zin volgen Denk en VNL de weg die 50Plus ook bewandelde met Henk Krol. Met 's lands bekendste homo als boegbeeld scoorde 50PLUS prompt twee zetels in 2012. Een bekende lijsttrekker voor een nieuwe partij heeft zeker potentieel, denkt politicoloog Kees Aarts.



Hij ziet zowel op - populistisch - rechts (VNL) als op links (DENK) wel wat ruimte. ,,Al zijn het minimale marges. Denk zal de allochtone achterban van de PvdA moeten trekken, VNL de gematigde PVV-aanhanger.''



Nee-campagne

Toch kan hun bekendheid ook een nadeel blijken voor Simons en Roos.

,,Onderzoek wijst uit dat betrouwbaarheid een grote rol speelt. Aan wie laat ik het besturen van een land over? Roos en Simons hebben op dat vlak niets te overleggen.'' Sterker, Roos regelde subsidie voor wat formeel een 'opkomstcampagne' moest zijn in de aanloop naar het referendum over het verdrag met Oekraïne, maar voerde vervolgens een keiharde Nee-campagne. Met succes: het team wist meer dan 2,5 miljoen stemmers achter zich te krijgen.



VVD-Kamerlid Han ten Broeke, die daarover vaak verbaal de degens kruiste met Roos, verwelkomt de nieuwe concurrentie. ,,Nu kan hij niet meer wegkomen met de grap dat je het verdrag waar het referendum over gaat, gewoon niet hebt gelezen. Nu moet hij alle wetten en plannen bestuderen in plaats van er een beetje vanuit de heup op te schieten."



Strijd

D66-Kamerlid Kees Verhoeven stelt zelfs dat zijn handen jeuken om in de politieke arena de strijd aan te gaan met Roos. ,,Politicus zijn is wat anders dan reljournalist zijn. In debatten vond ik hem matter, vlakker en minder scherp dan als interviewer. Ik hoop niet dat hij tegenvalt."



Meer nog dan de 'gevestigde orde' weet Roos met ruim 50.000 twittervolgers sociale media in te zetten. Zoals Sylvana met Denk filmpjes op Facebook zet zonder dat daar journalisten aan te pas komen. ,,Een beproefd Amerikaans recept'', zegt campagnestrateeg Kay van de Linde.