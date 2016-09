Sterk is het nieuwe sexy

Fitspiration

De trend van thinspiration (de wens om dun te zijn) ging over naar fitspiration, ziet Van Furth. ,,Je ziet gespierde vrouwen nog niet in de modellenwereld, maar wel op sociale media." Het is mogelijk een antwoord op de toename van obesitas, vermoedt hij. ,,Eerst was er de balansdag en de afgelopen jaren werd sporten in de sportschool steeds belangrijker. Maar je kunt ook te weinig eten. Of te veel sporten."



Bovendien: wat doen die Insta-kiekjes met het zelfvertrouwen van jonge volgsters?,,Het is goed dat gezond eten wordt gepromoot", zegt sportdiëtist Esther van Etten. ,,Maar er loert een gevaar: er zijn altijd vrouwen die doorslaan." Niet zelden krijgt Van Etten jonge meiden, vanaf 16 jaar, in haar praktijk. ,,Die zeggen: 'Ik wil een wasbordje'. Sommige meiden hebben zo veel getraind en zo eenzijdig of weinig gegeten, dat ze futloos zijn. Maar dát zetten ze niet op Instagram."



Van Etten maakt zich zorgen. ,,Er zijn er ook bij die het goed doen, maar sommigen beseffen niet dat je meer moet eten als je sport. Ik zie soms fitgirls die melk, gluten of koolhydraten weglaten. Dan is de balans zoek. Het nieuwe gezond is niet altijd gezond."



Blokjes

Die bezorgheid om meiden die doorslaan, heeft ook hoogleraar Van Furth. Vooral de wens om een sixpack te hebben als vrouw, vindt hij 'zeer ongezond'. ,,Bovendien haast onhaalbaar. Een vrouw hoort een buikje te hebben. Voor strak moeten ze veel harder trainen dan mannen en veel laten." Van Etten: ,,Een dikke buik is natuurlijk niet wenselijk, maar een sixpack is het andere uiterste. Voor sommigen een utopie. Bovendien: in het dagelijks leven draag je gewoon kleren: die blokjes ziet haast niemand."



Behalve dan je volgers op Instagram.