Stof die tajine eens af

Ingrediënten

- 4 kippendijen

- 1 tl paprikapoeder

- 1 tl kurkuma

- 1 tl kaneel

- 1 el verse gember, geraspt

- 2 teentjes knoflook, geperst

- peper en zout

- 7 el plantaardige olie

- 1 rode paprika, in stukjes gesneden

- 2 uien, gesnipperd

- halve ingemaakte citroen, in stukjes gesneden

- 500 ml kippenbouillon

- 1 kopje groene olijven

- 1 bosje verse koriander



Meng paprikapoeder, kurkuma, kaneel, gember, knoflook, peper en zout en drie eetlepels olie. Wrijf de kippendijen (of de kippenstukjes) goed met deze pasta in en laat het minimaal een half uur (of liever: een paar uur of een hele nacht) in de koelkast marineren.

Verwarm in een grote braadpan of tajine vier eetlepels olie en bak het kippenvlees aan tot het lekker bruin ziet. Haal het vlees uit de pan en voeg in de achtergebleven olie paprika, uien en ingemaakte citroen toe. Bak dit een paar minuten en leg de kip terug in de tajine. Schenk er hete kippenbouillon bij en voeg olijven en de helft van de koriander toe. Breng dit op matig vuur aan het pruttelen en laat de kip met deksel op de tajine in drie kwartier tot een uur gaar worden. Draai de kip af en toe om. Mocht er te weinig vocht in de pan zitten, voeg water of bouillon toe. Als het gerecht echt te vochtig wordt, haal dan de kip uit de pan en laat de saus op hoog vuur inkoken. Geen tajine? Schep alles in een schaal en strooi er de rest van de koriander over. Serveer met couscous of brood. Zo, mijn tajine kan weer de kelder in.