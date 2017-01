Stop belastinglokkertjes voor de grote bedrijven

Belasting betalen is een morele plicht. Om bij te dragen aan infrastructuur, onderwijs, defensie en ouderenzorg. Mensen aanspreken op hun belastingplicht kan echter alleen als het systeem rechtvaardig is. En daar zit het scheef.



Werkenden zijn de afgelopen decennia een steeds groter deel van de totale belastingen gaan betalen. Vermogenden profiteren daarvan. Zij steken hun geld in ondernemingen, waarvan er steeds meer de fiscus ontlopen. Ook tussen bedrijven is de balans zoek. De bakker op de hoek betaalt keurig zijn belastingen, terwijl creatieve multinationals nergens afdragen.



Dat komt doordat landen bedrijven voordelen bieden, in de hoop dat ze zich binnen hun grenzen vestigen. Bedrijven grijpen die voordeeltjes om uiteindelijk nergens belasting te betalen. Nederland is onderdeel van dit probleem, maar moet onderdeel van de oplossing worden.



Staatssecretaris Wiebes en ik hebben gezorgd voor meer transparantie. Geld verstoppen in het buitenland is steeds moeilijker. Het saldo op Liechtensteinse en Zwitserse bankrekeningen ziet de Belastingdienst nu ook. De Nederlandse en Duitse belastingdienst delen informatie over belastingafspraken met multinationals, met alle Europese landen. Daarnaast moeten multinationals rapporteren in welk land ze hoeveel afdragen. En er komt een register dat gaat bijhouden wie achter welk bedrijf zit, ook in tropische belastingparadijzen.