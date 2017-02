Suikerindustrie spuugzat als drugsdealer te worden weggezet

Suiker als zondebokSuikerproducenten zijn het beu dat hun product in het verdomhoekje zit. Ze zijn het spuugzat om voor drugsdealer te worden versleten. Tijdens het Grote Suikerdebat, gisteren in Den Haag, geven zij tegengas. 'We eten al duizenden jaren suiker en nu is het opeens gif'.

Quote We eten al duizenden jaren suiker en nu is het opeens gif Suikerbietenteler Dirk de Lug ,,Geef jij je kind een lange vinger? Daar zit suiker op!'' Levensmiddelentechnoloog Paul Mesters van suikerproducent Suiker Unie geeft het gesprek tussen twee moeders als voorbeeld om aan te geven hoe ver de anti-stemming tegen suiker is doorgeschoten.



Suikerbietenboeren, suikerproducenten, frisdrankmakers, snoepjesfabrikanten, heel de Nederlandse suikerindustrie was gisteren bijeen in Den Haag voor 'Het Grote Suikerdebat'. Op de tafels staan mierzoete petit-fours en schaaltjes suiker voor in de koffie. ,,We willen tegengas geven aan de alle verhalen in de media en op blogs. Wij willen een genuanceerd beeld geven,'' zegt Suzanne Rotteveel van het Platform Suikers en Voeding, dat is opgericht vanwege alle negatieve publiciteit.



,,We eten al duizenden jaren suiker en nu is het opeens gif,'' moppert suikerbietenteler Dirk de Lugt. ,,Suiker is de zondebok, het wordt gedemoniseerd.'' Directeur Albert Markusse van de suikerproducent Suiker Unie (omzet 800 miljoen euro) is het met hem eens. ,,We krijgen de schuld van heel veel. Het gaat altijd over suiker en nooit over andere calorieën.''

Verslavend

Zelfs op feestjes worden werknemers van de Suiker Unie scheef aangekeken als ze vertellen waar ze werken, alsof ze cocaine verhandelen. Maar suiker maakt toch dik? Suiker is toch verslavend? Je gaat toch dood door dat witte spul? Welnee, roept de suikerindustrie.



In 1987 at een Nederlander 128 gram suiker per dag en dat was twintig jaar later 6 gram mínder. In '87 kampte 33 procent van het volk met overgewicht en nu is dat al 50 procent. Hoezo word je dik van suiker? Verslavend? De suikerindustrie kan zo een EU-onderzoek door 13 Europese universiteiten ophoesten waaruit blijkt dat dat niet zo is. En dood door suiker? Ook daar zijn raporten over te vinden die stellen dat diabetes, verhoogd cholesterol, hart- en vaatziekten, en leververvetting echt niet door suiker komt. Bovendien, wist u dat 1 gram vet 9 kilocalorieën bevat en suiker maar 4?

Schuilnamen

Tot zover de suikerindustrie. Met cijfers kun je alle kanten op. Die 122 gram suiker per dag is een duizelingwekkende 44 kilo per jaar. Stapel maar eens 28 suikerklontjes op, dat eet de gemiddelde Nederlander. Iedere dag weer. Een derde van die suiker zit van nature in producten zoals in fruit en zuivel, de rest is toegevoegd.



Het Diabetes Fonds, ook aanwezig bij het debat, turfde 50 'schuilnamen' voor suiker op etiketten. Overal zit suiker in. In het plakje ham, maar ook in de pot doperwtjes. Wie suikerloos wil leven moet driekwart van de supermarktproducten laten staan.



Niet vreemd dat directeur Hanneke Dessing van het Diabetes Fonds minder luchtig is over suiker. ,,Eén blikje frisdrank, dat is echt vloeibaar snoepgoed, verhoogt de kans op diabetes met 20 procent. Er zijn 1,2 miljoen Nederlanders met diabetes en iedere week komen er 1200 bij. Als het zo doorgaat krijgt 1 op de 3 baby's later diabetes.'' De zorgkosten als gevolg van diabetes zijn opgelopen tot 1,7 miljard euro. Dessing vindt dat de industrie zijn verantwoordelijkheid moet nemen door veel meer te innoveren. ,,We begrijpen best dat je soms suiker hebt voor de voeding. Maar neem ontbijtkoekmaker Peijnenburg. Zij hebben nu Peijnenburg Zero. Het kán echt wel.''

Suikertaks

Het Diabetes Fonds is voorstander van een suikertaks, met name frisdranken en vruchtensappen zouden een extra belasting moeten krijgen. ,,Dat is ook een signaal naar consumenten: let op hier zit heel veel suiker in.'' De industrie ziet er niets in. Dessing kreeg voor haar bijdrage aan het debat een doos bonbons, van het Platform Suikers en Voeding.



De suikerbranche ziet de oplossing vooral in voorlichting. Verplicht minder suiker in de producten - we zouden 30 procent van de suiker moeten laten staan voor onze gezondheid, adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) - ziet de sector niet zitten. ,,Als je vindt dat je minder suiker moet eten, moet je dat doen. Keuzevrijheid,'' vindt Mesters van de Suiker Unie. ,,En niet door ons te demoniseren. We leveren niet aan de diervoederindustrie anders zouden we ook nog de schuld krijgen dat honden te dik zijn.''