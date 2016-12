Stormachtige Tweede Kerstdag op komst

Vannacht neemt de kans op regen vanuit het westen weer toe. Morgenochtend valt er eerst wat regen, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De wind is vrij krachtig tot hard, op de Wadden soms stormachtig. Ook komen er zware windstoten voor tot zo'n 90 km per uur.



Ook het weer van vandaag was opvallend. Eerste Kerstdag kan de boeken in als de twee-na-warmste Eerste Kerstdag sinds de start van de metingen in 1901. Volgens Weerplaza werd het vandaag aan het einde van de dag 12 graden. Alleen vorig jaar en in 1997 was het warmer. Vorig jaar was het op 25 december met 14,0 graden het warmst en in 1997 werd het 12,8 graden.



Tyfoon

Ook op andere plekken in de wereld is het weer anders dan gebruikelijk. Zo gaan de Filipijnen momenteel gebukt onder een tyfoon, waardoor de inwoners noodgedwongen hun huizen moesten verlaten. In Chicago en omgeving woedt een sneeuwstorm, waardoor er zo'n 40 centimeter sneeuw kan vallen.