Strafeis tegen Bart van U voor tweemaal doodslag: 8 jaar cel plus tbs

Vorig jaar oordeelde de rechtbank in Rotterdam nog dat de schizofrene en psychotische Bart van U geheel ontoerekeningsvatbaar was en werd hem geen celstraf opgelegd maar slechts' tbs met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie had ook toen 8 jaar cel geëist voor de moorden en ging in hoger beroep. Dat diende eergisteren en vandaag bij het gerechtshof in Den Haag.



Tweestrijd

Volgens justitie heeft Bart wel degelijk heldere momenten en is het maar de vraag of hij tijdens de moorden geheel ontoerekeningsvatbaar was. Zo leefde hij in tweestrijd of hij Els Borst moest doden: hij had de 'goddelijke opdracht' haar te doden, maar wist dat hij niet mag doden van de bijbel. Justitie ziet dat als een van de aanwijzingen dat hij wél in staat was afwegingen te maken.



Eergisteren tijdens de behandeling van het hoger beroep toonde Bart van U. zich een stuk rustiger dan tijdens de rechtszaken vorig jaar. Desondanks herhaalde hij de bizarre redenen waarom hij de moorden pleegde: oud-minister Borst stak hij met tientallen messteken dood omdat hij 'als kind van God, de duivel en Jezus de opdracht had gekregen de verantwoordelijke voor euthanasie te doden'.



Morbide

Bijna een jaar later, begin 2015, stak hij zijn zus Lois dood omdat 'zij hem pestte en hem tot zelfmoord wilde drijven'. Ook zij overleed na tientallen messteken. De familie van Bart zelf pleitte eergisteren tijdens het hoger beroep voor een passende straf voor Barts 'morbide en berekenende daden'. Zij zijn nog steeds bang voor hem en zien hem het liefst jaren achter tralies verdwijnen.



Het gerechtshof doet niet vandaag maar binnen enkele weken uitspraak over de strafeis tegen Bart van U.