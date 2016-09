Stroomstootwapen vermomd als iPhone in Drenthe

Stroomstootwapens zijn in Nederland verboden. ,,Als we iemand op internet aantreffen met zo'n wapen, kan die ons verwachten'', zegt Benne. ,,We kunnen zonder toestemming van de rechter zijn woning direct doorzoeken."



Wie betrapt wordt met een stroomwapen kan volgens de wet maximaal 9 maanden cel of een boete van 20.000 euro krijgen. Meestal blijft het bij een werkstraf van tientallen uren of een boete van een paar honderd euro.



Stroomstootwapens komen uit het buitenland. In Duitsland, België en Frankrijk kun je ze kopen, maar mensen schaffen ze vooral via internet aan. ,,Internet is onze grootste vijand", aldus Pieter Jager van de politie Noord-Nederland.



Van de schok van een stroomwapen ga je in principe niet dood. Jager: ,,Of je moet een zwak hart hebben. Vergelijk de schok met die van schrikdraad en dan wat erger. Je hele lichaam verkrampt en je gaat onderuit. Het is geen speelgoed, maar een echt wapen."