Stroomstoring treft KNMI, weerdata plat

Update Politie Parijs rukt uit om paniek in winkelcentrum

17:22 De politie in Parijs was vanmiddag op de been om paniek die was uitgebroken in het winkelcentrum Les Halles. Het zou gaan om een grote antiterreuractie, maar dat spreekt persbureau Reuters tegen. ,,Er is geen indicatie van gevaar'', aldus de politie. Gedacht werd aan een gijzeling.