Supermarkt Zaandam beklad met hakenkruis

Franse premier: dagelijks worden aanslagen verijdeld

14:00 De Franse premier Manuel Valls heeft vandaag gewaarschuwd dat de terreurdreiging momenteel maximaal is en dat er dagelijks aanslagen worden verijdeld. 'In de afgelopen week zijn er zeker twee aanslagen verhinderd en in de afgelopen dagen en zelfs in de uren dat we hier spreken worden aanslagen voorkomen', zegt de premier tegen Franse media.