Sybrand Buma: Wat nou pleurt op? Treedt op!

U wilt handhaven. Dat is toch juist gebeurd?

,,Was er maar gelijk opgetreden, maar dat gebeurde pas nadat er commotie over ontstond."



Waarom gebeurde dat eerder niet?

,,Het begint ermee dat de politiek uitstraalt dat dit niet kan en het lef heeft om te zeggen dat woorden strafbaar kunnen zijn. Dat doe je niet door terug te schelden, zoals Mark Rutte doet. Hoezo 'pleur op'? Er gaat helemaal niemand weg! Hij biedt helemaal geen oplossing. Hij zegt dat het idioten zijn, Tokkies - weet ik wat - maar laat het verder gebeuren. Maar de vrijheid van meningsuiting is nooit onbegrensd geweest. Als het overgaat in beledigen is het strafbaar. Dus niet pleurt op, maar treedt op. De politiek moet vertrouwen geven aan de politie; we moeten náást de agent gaan staan."



Laat Rutte die agenten in de steek?

,,Dat is een leuk quootje. Maar ik vind het veel gênanter dat hij dit zegt om electoraal gewin. Dan hoor je mensen wel eens beweren: 'Hij zégt het ten minste.' Alsof dat het doel van politiek is! Het gaat erom wat je doet. En hij doet niets, laat het begaan. We willen toch dat het stopt? Dit is niet normáál."



En u stuurt de gedachtenpolitie erop af, zal de kritiek zijn.

,,Dat moeten Rutte en Zijlstra vooral zeggen. Het is kinderachtig en klein. Zij zeggen vrijheid blijheid, maar hebben zelf nog geen begin van een antwoord. Maar ík heb gelijk. Het is gewoon zo. Het verbod op beledigen staat niet voor niets al sinds 1886 in het wetboek van strafrecht."



Is niet heel moeilijk te bepalen wanneer een opmerking strafbaar is?

,,Helemaal niet. Er zijn al 130 jaar uitspraken van rechters waar de grenzen worden aangegeven. Als we het hebben over belediging van een politieagent horen jullie toch ook wel het verschil tussen klootzak en muggenzifter? We kunnen toch niet zeggen 'we vervolgen niet meer, want we weten de grens niet?' Het is de staat die de norm stelt, anders wint de straat."



Uw normen en waarden worden nu ook door andere partijen aangehaald. Ook de VVD. Gaat ze aan de haal met de kroonjuwelen van uw partij?

,,Hoezo kroonjuwelen? Het haakt aan bij de vragen en zorgen die er leven. De discussie is juist heel hard nodig."