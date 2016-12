Syrisch leger: Aleppo volledig geëvacueerd

Man uit vliegtuig gezet na klacht over Ivanka Trump

1:50 Matthew Lasner uit New York is samen met zijn echtgenoot Dan Goldstein uit een vliegtuig van JetBlue gezet, nadat de echtgenoot had geklaagd over het feit dat Ivanka Trump en haar man Jared Kushner ook aan boord waren. Lasner meldde dit op Twitter, vlak voordat hij zijn account verwijderde.