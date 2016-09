Syrische vrouw bevalt in vliegtuig van jongetje

Zwaargewonde Shelby (22) waarschuwt drankrijders vanuit ziekenhuisbed

19:06 Shelby Farris is bij een verkeersongeval in de buurt van Memphis (Tennessee) door het oog van de naald gekropen. De 22-jarige vrouw botste frontaal met een tegenligger toen ze op weg was naar een afspraakje. De chauffeur reed 120 kilometer per uur in een eenrichtingstraat en bleek achteraf ook te diep in het glas te hebben gekeken. Om anderen te wijzen op het gevaar van dronkenschap achter het stuur deelt Shelby een foto van haar gehavende gezicht.