'Talibanstrijders willen me dood hebben'

,,Het was een hell of a time!'' zegt Ibrahim A. in een exclusief interview met het AD, op een geheime locatie in Duitsland. ,,Zeven jaar lang worstelde ik me naar het einde van de maand om rond te komen met mijn zoontje. Al die tijd ben ik in verschillende landen bedreigd door de Taliban. Die zoeken me.''



A. hield zeven jaar lang stand. Hij knokte tegen de Nederlandse staat - en hij won. ,,Ik ben blij dat er eindelijk een rechtbank tot een conclusie komt'', zegt A. ,,Voor het eerst heb ik het gevoel dat gerechtigheid in Nederland bestaat. Het duurde lang. Daardoor is onnodig veel schade aangericht.''