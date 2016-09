'Tekort aan strandwachten op mooie nazomerdagen'

Raymond van Mourik, directeur van Reddingsbrigade Nederland: ,,We hebben aan het staartje van deze zomer nog mooi weer en dat valt samen met het begin van het studiejaar. Onze vrijwilligers zijn veelal studenten en die moeten ook weer naar school. Dus op sommige plekken waar het nu nog mooi weer is, is het lastig in de roosters gevuld te krijgen.''



Strand

Deze week komt het kwik overdag nauwelijk onder de 20 graden. Dat betekent dat veel zon -en zeeliefhebbers de komende dagen weer massaal naar het strand trekken om te genieten van de verkoelende zee. Van Mourik maakt zich hierover zorgen. ,,We zien een stijging in het aantal dodeijke ongevallen op het water en weten dat dit te maken heeft met de afnemende zwemvaardigheid van Nederlanders.''



De reddingsbrigade kwam dit jaar al 309 keer bij een levensbedreigende situatie in actie. ,,Het is voor het derde jaar op rij dat het aantal mensen dat verdrinkt en het aantal ernstige ongevallen stijgen, terwijl er sprake was van een mindere zomer. Deze stijgende lijn is zeer zorgelijk'', zei Van Mourik van Reddingsbrigade Nederland eerder.