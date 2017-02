Telefoonnummers BN'ers te achterhalen via Facebook

In België ontstond eerder al flink wat commotie toen de ethische hacker Inti De Ceukelaire aantoonde hoe hij via een eenvoudig script het telefoonnummer van een aantal politici kon achterhalen. Er ontstond een nationale discussie en er zijn zelfs Kamervragen gesteld naar aanleiding van zijn onderzoek. De truc van De Ceukelaire blijkt ook in Nederland redelijk eenvoudig toe te passen.



Werkwijze

Het AD liet deze week zien dat veel Facebookgebruikers niet weten dat hun telefoonnummer doorzoekbaar is op Facebook. In samenwerking met De Ceukelaire paste het AD deze week zijn truc toe. Dankzij een vrij eenvoudig script kan hij achter elk nummer komen dat Facebookgebruikers aan hun profiel hebben gekoppeld, ook als dat niet op 'openbaar' staat. En inderdaad: de telefoonnummers van politici als Sylvana Simons, maar ook BN'ers als Lieke van Lexmond, blijken zo te achterhalen.



Deze week publiceerde hij zijn gedetailleerde werkwijze, aanleiding voor Jaap van Zessen (social media analist van het AD) om de truc ook toe te passen op Nederlandse politici en BN'ers. En wat blijkt? Het telefoonnummer van Sylvana Simons en van diverse Kamerleden met privacy in de portefeuille is op deze manier te achterhalen.



Simons zegt direct haar privacyinstellingen aan te gaan passen. ,,Ik dacht dat ik het uitgeschakeld had, maar blijkbaar niet voldoende. Het blijkt maar weer dat social media als Facebook slecht omgaan met de privacy van hun gebruikers."