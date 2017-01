Terreur speelt steeds grotere rol bij vakantiekeuze

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau NBTC-NIPO naar het vakantiegedrag van Nederlanders. Daarbij keek het bureau naar de vakanties die Nederlanders maakten in 2016, het jaar dat werd geteisterd door aanslagen in onder meer Zaventem, Nice, Istanboel en Berlijn, en hun plannen voor 2017. NBTC-NIPO vroeg de Nederlanders of ze bij hun vakantieplannen meer dan voorheen kijken naar de veiligheid in het land van bestemming. 60 procent van de ondervraagden gaf aan het daar 'mee eens' of 'helemaal mee eens' te zijn. Ruim 30 procent antwoordde neutraal. Slechts een klein percentage zegt onomwonden níet extra op veiligheid te letten. ,,De vraag gaat over veiligheid in het algemeen, maar het is zeker zo dat toegenomen terreurdreiging bepalend is voor het feit dat er steeds meer vraag is naar veiligheid van vakantiebestemmingen'', zegt Kees van der Most van NBTC-NIPO. Lees hieronder verder

Vakantiegedrag

Kijkend naar het vakantiegedrag van Nederlanders in 2016, lijkt terreurdreiging ook al een rol te hebben gespeeld. Terwijl het totaal aantal vakanties iets steeg, daalde het aantal buitenlandse trips van 18,1 miljoen in 2015 naar 17,9 in 2016. Vakanties in eigen land namen juist toe. Een en ander lijkt het gevolg te zijn van aanslagen in vakantielanden als Turkije, België en Frankrijk.



Het aantal keren dat de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd geraadpleegd, nam ook sterk toe: vorig jaar werden die 2,5 miljoen keer bekeken. Dat is een verviervoudiging in twee jaar tijd. Een uitschieter was het reisadvies Turkije dat op 16 juli, de dag na de mislukte coup, door 100.000 mensen werd bekeken.



Onvoorbereid

Als Nederlanders eenmaal hun vakantiekeus hebben gemaakt, gaan ze vaak onvoorbereid op pad: 74 procent informeert zich niet over zaken als benodigde reisdocumenten, vaccinaties of andere veiligheidssituaties ter plaatse. Mede daardoor moesten ambassades en consulaten vorig jaar bijna duizend keer te hulp schieten omdat Nederlanders in het buitenland in de problemen kwamen door verkeersongelukken, ziekenhuisopnamen en vermissingen. Dat is 8 procent meer dan het jaar ervoor.



Een tekenend voorbeeld van 'ondoordacht handelen' was Klaas Haytema, die een boeddhistisch ritueel in Myanmar verstoorde door de stekker uit een versterker te trekken. Hij kreeg drie maanden cel.