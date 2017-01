Terroristen dood na explosie en schietpartij in Turkije

In de eerste berichten wordt gesproken van één of zelfs twee autobommen die tot ontploffing zijn gebracht voor het gerechtsgebouw.



De Turkse politie heeft twee vermoedelijke terroristen gedood na de explosie van een bom in een auto op een parkeerplaats bij een gerechtsgebouw in de westelijke stad Izmir. Dat heeft een bron bij de veiligheidsdiensten meegedeeld.



Banden met IS

Gisteren werden in Izmir nog 20 mensen aangehouden op verdenking van terrorisme. Ze houden afkomstig zijn uit Centraal-azië en Noord-afrika en banden hebben met IS.



Izmir is na Istanbul en Ankara de op twee na grootste stad van Turkije. Het land heeft te kampen met terroristisch geweld van twee kanten: Koerdische separatisten en soennitische extremisten.



De Turkse veiligheidsdiensten houden nog steeds een klopjacht op de voortvluchtige terrorist die nieuwjaarsnacht in een club in Istanbul 39 bezoekers doodschoot.