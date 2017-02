Tevreden volkje: ons glas is halfvol

Het merendeel van de kiezers is helemaal niet zo negatief over Nederland als het soms lijkt. Uit onderzoek van I&O Research onder ruim 6000 Nederlanders in opdracht van deze krant, blijkt dat we ons zorgen maken over heel veel tegenstellingen in de samenleving. Maar tegelijk denken de meesten dat we er best samen uitkomen.



,, Ik denk dat we de onvrede in het land overschatten,'' concludeert onderzoeker Peter Kanne. ,, Slechts 14 procent van de Nederlanders geeft aan teleurgesteld te zijn over Nederland.'' De rest is hoopvol (37 procent) of neutraal (49 procent) . ,,Maar ook als je kijkt naar die middengroep neigt die meer naar hoopvol dan naar teleurgesteld. Weliswaar is een substantiële minderheid ontevreden. Maar het is wel een minderheid.''



Zorgenlijstje



Het is niet zo dat 'we' alleen maar tevreden zijn. Ook hoopvolle mensen maken zich zorgen, vooral over de verruwing in de samenleving. Normen en waarden staan hoog op hun zorgenlijstje, net als de problemen in de zorg. Maar voor de meeste mensen is het glas wel half vol. De grootste groep Nederlanders staat ondanks alle zorgen actief in de samenleving, vindt Tweede Kamerleden over het algemeen betrouwbaar en heeft respect voor mensen die ons land besturen.



Dat deze grote groep kiezers zich zorgen maakt over normen en waarden, verklaart ook waarom bijna alle partijen het thema 'hoe we met elkaar omgaan' tot verkiezingsthema hebben verheven. Dat de optimistische kiezers gemiddeld meer waarde hechten aan de onderwerpen duurzaamheid en onderwijs, verklaart ook waarom GroenLinks en D66 het momenteel zo goed doen in de peilingen, zegt Kanne. ,,De Nederlanders die zeggen optimistisch te zijn over ons land, stemmen bovengemiddeld vaak op die twee partijen. En op de VVD.''