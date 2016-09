The Green Happiness? Eet gewoon een frikadel

Na een interview in NRC stonden alle voedingskenners op hun achterste benen door The Green Happiness, twee vrouwen die zo ongeveer elk fysiek kwaaltje toeschrijven aan een verkeerd eetpatroon. En die hun tweehonderdduizend volgers voedingsadvies geven dat wetenschappelijk kant noch wal raakt.



Maar met een 'voor ons werkt het' en de verhalen van enthousiaste cliënten proberen ze ons allemaal veganistisch te laten eten, en willen ze ons doen geloven dat je van eieren kanker krijgt, en dat melk je lichaam verzuurt. Ik las alle interviews, alle kritieken en bekeek aandachtig het blog van The Green Happiness, vol met stralende blonde vrouwen die op een tropische locatie in hun yogabroek gelukkig zitten te wezen.



Een lange reclamespot voor een succesvol en gezond leven. Maar waar ik alleen maar aan kon denken was: hebben deze vrouwen soms niet gewoon zin in een frikadel? Zo'n vette bruine staaf, gevuld met de restanten van dode knaagdieren en fijngemalen bouten en moeren? Zo'n snack die bij foodies alle alarmbellen af laat gaan? Ik denk het niet. Ze zullen wel een eigen alternatief voor de frikadel hebben, eentje gemaakt van geprakte linzen ofzo. Zodat je zonder schuldgevoel kunt genieten van iets wat werkelijk niks met een frikadel te maken heeft.



Eten is fantastisch. Ik kan me dagenlang verheugen en nog dagenlang nagenieten van een goede babi ketjap, een lekkere andijvie-stamppot of een enorme bak kaasfondue. En ik weet heus wel dat elke dag kaasfondue geen goed idee is. Vandaar dat ik er extra van geniet wanneer ik 'm zonder schuldgevoel naar binnen schrok.



Foodbloggers als Tessa en Merel maken ons bang voor eten dat helemaal niet eng is. Van eieren krijg je geen kanker. En koolhydraten heb je nodig, anders val je om. Eten is een feestje. Je leven is te kort om panisch linzen te tellen en de gluten uit je eten te plukken. Je zou van elke hap moeten genieten.



Bewust eten, dáár gaat het om. De slechte dingen met mate, maar denk alsjeblieft niet dat je je eigen doodvonnis tekent wanneer je eens zin hebt in een frikadel. Met saus. En zonder schuldgevoel.