Tienermoeders zeven jaar later

Jill Lie-a-Kwie (27), dochters genaily (9) en Noah (1)



Jill is haar dochter Genaily nog even van muziekles halen als ik bij haar thuiskom. Haar vriend doet open en laat trots de foto's van Genaily en Noah zien. En van hond Boot's. Genaily ken ik nog als baby. We noemden haar toen liefkozend Gigi.



Jill woonde eerst met Gigi bij haar moeder, maar dat ging niet goed. De oma en mama van Gigi kregen spanningen over de opvoeding. Van een vriendin hoorde Jill dat er een tienermoederopvang bestond. Ze reed ernaartoe met de baby en ging op de stoep staan. Tot de leiding diezelfde dag besloot haar en Gigi een kamer te geven.



Daarna ging ze naar een flat in de wijk Spangen, in het oude westen van Rotterdam. ,,Ik wil hier nooit meer weg'', zegt ze als ze met haar twee dochters en een nichtje binnenkomt.



Nu ze thuis zijn, is het of de zon is gaan schijnen. En ik weet niet door wie het komt. Door Genaily, de saxofoon spelende, paardrijdende en voetballende 9-jarige? Door Noah, die in februari 1 is geworden maar het flirten nu al tot in de finesses beheerst? Zeker als ze aardbeien van je wil. Of toch door Jill zelf, met haar stralende glimlach?



De telefoon gaat. ,,Tuurlijk kan ze blijven slapen, schat'', zegt Jill. ,,Stuur maar hoor, lieverd.''



Dat zal die middag nog een paar keer gebeuren. Nichtjes, vriendinnetjes. ,,Het is hier net een buurthuis'', zegt Jill. ,,Op straat noemen ze me hier allemaal tante.'' De flat heeft maar twee slaapkamers, maar als je niet moeilijk doet, kan iedereen er toch in?



,,Zing je nog?'' vraag ik. Want in Annie (tienermoederproject; zie kader) stond Jill als zangeres op doorbreken. ,,Nee joh'', lacht Jill, ,,ik ben moeder en dat vind ik heerlijk.'' En zo gaat het dus. Haar vriend werkt, nu nog als kok, maar hij wil de beveiliging in. En Jill legt zich toe op haar grootste talent: moederen. Over haar kinderen, haar familie en de rest van Spangen.

In dit huis waar de liefde de baas is.

'Het opvoeden gaat eigenlijk vanzelf'

Glemaly Vlijtig (27), dochter Glenjeally (7) en zoon Jeandro (4)



Glemaly Vlijtig had een piepklein dochtertje toen ze uit het tienermoederhuis naar een eigen woning verhuisde, Glenjeally. Later heeft ze er nog een zoontje bij gekregen, Jeandro, die is nu 4.



Ik spot de kinderen als ik buiten sta te wachten tot de zaal van de Miss Mama Modelo 2017 verkiezing opengaat. Ze zijn makkelijk te herkennen, want ze hebben allebei een T-shirtje aan met de opdruk: I love Mama Glemaly. Ze zijn met oma gekomen, want Glemaly is achter de coulissen. Die loopt zo mee. Met dertien andere modellen die al vanaf vanmorgen 9 uur aan het oefenen zijn. De show zou om 2 uur beginnen, maar dat wordt toch half 6 voordat er iemand het podium op komt. Antilliaanse tijd.



,,Het is een show speciaal voor moeders'', vertelt Sudalys, de organisator van de show. ,,Je mag alleen meedoen als je minstens één kind gekregen hebt. Want moederschap is het mooiste cadeau dat je kunt krijgen.''



,,Is dat zo?'' vraag ik Glemaly, die zo nog de make-up in moet, en ze lacht. ,,Ja, ik was zo blij met de eerste, en daarna ook weer met Jeandro. Het zijn lieve kinderen. Het is helemaal niet moeilijk om ze op te voeden. Het gaat eigenlijk vanzelf.''



Om ons heen worden de laatste voorbereidingen getroffen. Er is een rits uitgescheurd; dat wordt snel hersteld. Een vetrolletje wordt ingebonden met brede, zwarte isolatietape en een pruik wordt opgezet. Glemaly heeft dat allemaal niet nodig.



Ze showt even trots een tattoo op haar rug, net boven haar billen: daar staan de namen van de kinderen in vleugels.



Als de show begint en zij het podium opkomt, staat haar fanclub te juichen. Met ballonnen, spandoeken, foto's. Haar twee kinderen roepen het hardst. ,,Mama Glemaly, mama Glemaly!'' En hoe trots ze dan naar ze kijkt. Ja, voor Glemaly is het moederschap echt een cadeau.



Een groter cadeau dan de reis naar Curaçao die ze met deze Miss Mama- verkiezing wint.

'Ik denk dat ik het beter kan dan de leiding in Annie'

Natasja Pas de Loup (26) en zoon jamairo (8)



Natasja Pas de Loup werd zwanger op haar 17de. ,,Het was niet gepland, maar ik wilde wel al jong kinderen. Ik was dan ook zo blij toen Jamairo werd geboren.''



Haar vader was net met een nieuwe partner gaan samenwonen, haar moeder was ziek ('gelukkig is ze weer helemaal beter nu') en dus kon ze met de baby niet bij haar ouders terecht. Daarom ging ze in het tienermoederproject Annie wonen. Dat was wel even wennen, vertelt Natasja in haar prachtig ingerichte flat in Capelle aan den IJssel.



,,Wij waren allemaal zo verschillend. Sommigen maakten een troep in hun kamer, bij anderen was het brandschoon en opgeruimd. De meeste meisjes hadden overdag niets te doen. Geen werk, geen opleiding. Daar werd je door de leiding niet genoeg in gestimuleerd. Ik ben zelf wel altijd naar school gegaan. Dat kwam door mijn ouders. Die geloofden in mij. Ik heb eerst mbo gedaan en nu doe ik hbo, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Ik heb mijn propedeuse al gehaald.''



Jamairo kruipt lekker tegen zijn moeder aan en luistert mee. Hij is 8 jaar en zit in groep 4. Hij heeft daarnet nog gevoetbald. Nee, jammer genoeg niet gewonnen, maar dat geeft niet. Straks gaat hij naar zijn vader. Eén weekend in de veertien dagen. Hartstikke leuk.



,,Waarom heb je gekozen voor maatschappelijk werk?'' vraag ik Natasja. Ik had haar qua uiterlijk ook wel personal assistant of zakenvrouw zien worden. Zo goed verzorgd.



Ze kijkt een beetje verlegen. ,,Misschien wel omdat ik denk dat ik het beter kan dan de leiding in Annie. Die lieten ons te veel aan ons lot over. En omdat ik ook wat terug wil doen.''



,,Goh'', zeg ik tegen Jamairo, ,,je moeder wordt straks sociaal werker. En jij dan?''



Hij kijkt even peinzend en weet het dan: ,,Bouwvakker of ninja!'' Dan denkt hij nog even na. ,,Of nee mevrouw, doe toch maar profvoetballer.''

'Dat lachen, dat is toch een fijn geluid'

Bianca Walstra (27), Dochters Shayen (8), Fay (4) en zoon Glynell (7)



Bianca Walstra was op de vlucht voor haar ex toen ze bij Annie kwam wonen. Ze was 19 jaar en had twee kinderen: Shayen, een meisje van 1,5 jaar en Glynell, een jongetje van 5 maanden.



Na een paar jaar kwam er een nieuwe liefde in haar leven. Ze kreeg nog een meisje, Fay, nu 4,5 jaar. Helaas was ook deze man gewelddadig.

,,Dat hakte erin'', zegt Bianca, ,,vooral bij de kinderen.''



Shayen kijkt sindsdien altijd met een schuin oog naar haar moeder, of het wel goed gaat en Glynell vertelt stoer dat hij zijn moeder zal verdedigen. ,,Want ik ben nu de man in huis. Niet dat het meevalt met al die vrouwen hier in huis'', lacht hij guitig.



Het is druk in het kleine bovenwoninkje. Behalve de drie kinderen is er ook een hond, een zilvergrijze Stafford Bully XXL. Het is een puppy, maar nu al een enorm beest. Shayen lacht me uit omdat ik bang ben voor de hond. ,,Hij is juist hartstikke lief. Hij likt je tranen als je huilt.''



Bianca heeft een droom, zegt ze. Ze wil later verloskundige worden. En dat zie ik wel voor me, zo'n meid vol vrouwenpower. Maar eerst is ze bezig met schuldsanering, en binnenkort begint ze een werktraject en gaat ze met ouderen werken.



En een nieuwe man in haar leven? ,,Nee zeg, alsjeblieft niet! Ik leef nu alleen voor mijn kinderen.''



Bianca laat trots haar tattoos zien. ,,Zie je, hier op mijn onderarm wil ik drie zwaluwtjes laten tatoeëren. En dan daar de namen van mijn kin-deren in.''

We horen de kinderen schateren op de gang. Fay, de kleine clown, haalt blijkbaar een geintje uit. ,,Fijn hè'', zegt Bianca, ,,dat lachen, dat is toch een goed geluid.'' Dan trekt ze haar truitje een stukje naar beneden zodat ik de tattoo in haar hals kan lezen. I take one smile to cover a million tears. Stoer, die Bianca. En wie weet, ooit een verloskundige.