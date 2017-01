Tientallen dode dolfijnen aangespoeld in Florida

De dolfijnen, ook wel 'namaak orka's' genoemd vanwege hun gelijkenis met de echte zwarte zwaardwalvis, doorkruisen de oceaan in grote groepen. Zaterdag werden 95 gestrande dieren geteld aan de westkant van het nationale park Everglades, ten noorden van Highland Beach. Bij de gestrande exemplaren waren zowel kalfjes als volwassen dieren. Het lukte de hulpverleners niet om de zoogdieren naar dieper water te duwen, aangezien ze te diep in de mangroves vastzaten.



Het is niet de eerste keer dat er groepen dolfijnen aanspoelen in Florida, maar het waren er nooit zo veel tegelijk. In 1986 spoelden 28 dieren tegelijkertijd aan op Key West en in 1989 strandden er veertig in Cedar Key.