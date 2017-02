Tilburgse Tesla-fabriek draait op volle toeren

Het is verrassend stil in de honderden meters lange fabriekshal van Tesla. Weliswaar is er veel geclaxon, maar de af en aan rijdende auto's suizen allemaal vrijwel decibelloos langs. We zijn hier dan ook niet bij NedCar in Born of een Duitse autobouwer, maar bij 's werelds meest bewierookte automerk. Bij Tesla in Tilburg geen grommende benzineslurpers, maar geruisloze stekkerwagens, pardon bolides.



Zowel de populaire Model S als de nieuwe Model X, een SUV met als blikvanger een paar automatisch openende vleugeldeuren, worden in Tilburg geassembleerd. Daar blijft het niet bij, want sinds enige tijd gebeurt ook de laatste check van iedere Europese Tesla in Brabant. De fabriek bezit daarvoor onder meer een 750 meters tellend indoor testcircuit dat tot Europa's langste behoort.



Speciaal opgeleide werknemers rijden de wagens drie rondjes lang rond, een droombaan voor autoliefhebbers. ,,Er komt anders veel bij kijken," lacht Jasper Deman, senior project manager en tourguide. ,,De chauffeurs moeten een bijzondere goede rijvaardigheid bezitten."



Topdrukte

Circa 90 wagens per dag rollen dagelijks de fabriek uit, zo'n 20.000 per jaar. ,,Daarmee draaien we nu op volle capaciteit," vertelt Deman. De auto's gaan naar kopers in heel Europa. ,,Zeker afgelopen kwartaal was het topdrukte, we hebben veel nieuwe werknemers aangenomen." In totaal werken er nu zo'n tweehonderd personeelsleden in Tilburg.



Het vervoer per boot maakt het werken enigszins gecompliceerd. ,,Doorgaans verloopt alles zeer gestroomlijnd, maar soms moeten we wachten op het arriveren van een nieuwe lading uit de VS en moet er ineens veel harder gewerkt worden."



De accu's arriveren per aparte container. ,,Voor het vervoer van batterijen moet je een heffing betalen. Het scheelt geld om er zoveel mogelijk in een container te doen."



