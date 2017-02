Toch cadeau kopen als de jarige dat niet wil?

Een lieve nicht van mij klopte vorige week aan met de vraag of wij haar 5.000 euro kunnen lenen. Dat kunnen wij wel, maar we hebben haar al vaker geld geleend en ze heeft nogal een gat in haar hand. We moesten altijd langer op terugbetaling wachten dan was afgesproken. Vindt u dat we 'nee' kunnen zeggen?



Gerda Havertong, Theatermaker (70), 'Alles wat je uit liefde geeft, doet ertoe':

U geeft aan dat uw nicht een gat in de hand heeft, en dat het niet de eerste keer is dat ze bij u aanklopt. Ze heeft haar financiën vermoedelijk niet op orde. Een kwalijke aangelegenheid, zeker als ze ook nog te laat terugbetaalt. Het lijkt erop dat ze het gemakkelijker vindt om te lenen bij haar tante, dan dat ze probeert rond te komen van een klein salaris, of dat ze andere afbetalingen moet doen. U zou het ook als uw taak kunnen zien om haar hierin te begeleiden en een goed gesprek met haar aan te gaan. Ook binnen families ontwikkelen zich vriendschappen, maar een goede vriendschap mag nooit gebaseerd zijn op geld. In Suriname zeggen we 'familie kijven, familie blijven', waarmee we bedoelen: al bekvechten we met elkaar, we blijven familie. Als je als familie goed met elkaar wilt blijven omgaan, moet je ervoor zorgen de relatie zuiver te houden. Financiën moeten er niet doorheen gaan ritselen. U doet er juist goed aan uw lieve nicht deze keer 'nee' te verkopen.