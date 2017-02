De lijsttrekkers lijken zich deze campagne het liefst zo normaal mogelijk voor te willen doen. Gewoon laten zien dat je een toffe peer bent, die en passant ook goed op het land zou kunnen passen. Ik snap hoe het werkt: ik hield laatst ook een interview met een lijsttrekker en ontfutselde hem het recept voor de perfecte kinderverjaardagstraktatie. Zo'n anekdote doet het goed tussen de zakelijkere verhalen over immigratie en gasboringen.



Maar zo bont als LINDA maakte ik het niet. Premier Mark Rutte staat deze maand met een interview van zeventien pagina's in dit tijdschrift. Nou, ja vijf pagina's interview, met veel wit eromheen, en twaalf pagina's foto's van onze minister-president met Marieke Elsinga, de sidekick van RTL Late Night met wie hij in gesprek ging.



Nu snap ik ook wel dat een interview in een glossy betekent dat Rutte niet eindeloos doorgezaagd zal worden over terugkerende IS-strijders, maar deze zeventien pagina's zijn wel het andere uiterste.



Ik zag Mark Rutte met Marieke om zich heen gedrapeerd, alsof ze poseerden voor het omslag van een nieuwe Bouquetreeks-roman. Ik zag Rutte nonchalant op een krukje zitten, de bovenste knoopjes van het overhemd open. Twaalf pagina's met foto's van onze minister-president die zijn best doet broeierig in de camera te kijken.



Daarnaast vooral veel tekst over zijn vrijgezelle status. En over het feit dat de vriendinnen van Marieke Elsinga Rutte wel een leuke man vinden. Voor haar. De journalist die dit alles optekende is Antoinette Scheulderman, de beste van Nederland. Daar ligt het niet aan. Dit is blijkbaar wat LINDA wilde: een voortkabbelend interview met de belangrijkste man van het land, vol met weetjes die vooral niets met politiek te maken hebben. Hij houdt bijvoorbeeld niet zo van kaarsen, want die gaan walmen.



Ik vind het best aardig om iets te weten over de man achter de premier. Maar ik heb nu zo veel nutteloze achterklap gelezen, dat ik de volgende keer dat ik hem op het journaal zie, alleen maar kan denken aan de liefdesbaby waar hij met Marieke Elsinga in LINDA over fantaseerde. Nee, dan hoor ik liever zijn mening over terugkerende IS-strijders.