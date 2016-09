Tot tien jaar cel geëist tegen Brabantse 'Bonnie en Clyde'

Hun rooftocht begon met een woningoverval in Tilburg, waar van een vrouw horloges en een portemonnee werden gestolen. Daarna volgende een gewelddadige overval in Baarle-Nassau, waarbij de man van een stel met een loden pijp is geslagen en de vrouw werd aangerand en bedreigd met verkrachting. Een dementerende bejaarde in Chaam werd opgelicht en van goud en zilver bestolen. Tussendoor mislukte nog een overval in Bergen op Zoom.



In de aanloop naar de moord op Haagen trokken de twee geliefden zwaar onder invloed van speed en coke een spoor van vernieling in Brabant, samen met enkele andere al veroordeelde daders. De eis voor Tessa is veel lager, omdat haar rol geringer was.



Emotioneel

Met name Tessa was emotioneel. ,,Het was ziekelijk. Dit is niet wie ik ben, hoe ik ben opgevoed en wie ik wil zijn. We zaten zo ver in de problemen dat ik het besef van goed en kwaad kwijt was.'' Ze zei zo verliefd en bang tegelijk te zijn geweest dat ze niet weg durfde gaan bij Manuel en meehielp. ,,Zonder hem kon ik niet leven, maar ik wilde ook dat alles zou stoppen.''



Raadsvrouw Esther Vroegh stelde dat Tessa op een 'loverboy-achtige manier is gemanipuleerd'. En omdat haar straf ook al fors was, vroeg ze om een schuldigverklaring zonder straf op te leggen.



Dubbel veroordeeld

Advocaat Arthur van der Biezen was het niet eens met de strafeis van tien jaar tegen zijn cliënt Manuel. Hij riep: ,,Dat kun je niet maken.'' Hij vond dat de aanloop van twee maanden naar de moord heeft meegespeeld om hem in België levenslang op te leggen. ,,Hij zou dubbel veroordeeld worden dan.'' Hij vroeg de rechter om het OM niet-ontvankelijk te verklaren.



Vanwege de moord zijn de twee vorig jaar in België al veroordeeld tot 28 jaar en levenslang. Manuel (28) kreeg een levenslange gevangenisstraf, Tessa kreeg 28 jaar celstraf. Die moeten ze in een Belgische cel uitzitten. De aanklager hield bij de strafeis rekening met de forse straffen die de twee in België kregen.