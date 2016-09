Toen ik een kind was, huilde mijn moeder niet. Ik kan het me althans niet herinneren. Ze was een baken van rust. De huilbuien kwamen toen ma in de menopauze was. Vaak kon ik ze voorspellen. Als ma slecht was gehumeurd dan zorgde één verkeerde opmerking van pa, mijn broer Laurens of mij ervoor dat de huiskamer onder het traanwater stond.



Ik was bang voor zo'n huilbui. Vanwege het gedoe dat erbij hoorde. Ma rende brullend van tafel richting slaapkamer. Ze gooide de deur hard achter zich dicht. Ik keek naar pa. Hij zuchtte. Laurens at onaangedaan verder. Ik maakte me zorgen over hoe dat vanavond verder ging. Bleef ma beledigd, verongelijkt of dwars op haar kamer liggen? Moesten Laurens en ik, op bezoek bij onze ouders, na het eten gewoon naar huis gaan? Ik vond dat zielig voor mijn vader.



Meestal kwam het dezelfde avond wel goed. Een heel enkele keer droeg ma ons langer dan een dag na wat was gezegd. Vreselijk vond ik dat. Ik werd geplaagd door schuldgevoel. Ik kan goed ruziemaken, maar niet met dierbaren.



Deze week was fotograaf Margi Geerlinks die ma al jaren volgt met haar camera in Het Verpleeg­huis. Ik was er niet. Margi stuurde me deze fotoserie. Het verdriet spat van de pagina.



Wat was er gebeurd?



Margi: ,,Hier zegt je moeder tegen mij: 'Het is zoals het is', en begint te huilen. Als ze eventjes aan het huilen is roept ze om haar moeder.''



Ik knik. Geregeld heeft ma het over haar moeder, die ruim vijftig jaar geleden is gestorven.



Margi: ,,Ik zeg om haar te troosten: 'Je moeder is bij je, Joke.' Daarna kijkt ze me lief aan en is het voorgaande meteen vergeten. Het zijn heel korte momenten.''



Klopt. Bij vasculaire dementie, die ook bij ma is vastgesteld, heb je vaak snelle stemmingswisselingen. Ma kan plots gaan huilen, maar blijft er niet te lang in hangen. Afleiding doet wonderen. Een arm om haar heen, een lief woordje. Een lieve stem helpt.



Margi: ,,Een paar minuten later wandelt je moeder glimlachend de woonkamer binnen en zegt heel lief en opgewekt hallo tegen haar medebewoners.''



Reageren? magazine@persgroep.nl