Treitervloggers en hun moeder

Wat zijn ze stoer hè, die treitervloggers. En wat durven ze veel hè, zo met hun camera in de hand en hun vrienden er supercool achter, met de middelvingers in de lucht. Die jongens durven alles, als er maar een camera draait. Ongelooflijk vind ik dat.



Als ik vroeger dingen deed die niet door de beugel konden, dan deed ik er alles aan om mijn ouders daar niet achter te laten komen. Ik durfde niks, en al helemaal niet als er een camera bij was. Mijn eerste sigaret? Stiekem. En had ik op stap net iets te veel gedronken, dan hield ik me - wanneer ik bij mijn ouders in de slaapkamer stond om te melden dat ik er weer was - aan de deurpost vast om er nog zo nuchter mogelijk uit te zien.



Bij alle stiekeme dingen die ik deed, dacht ik: als mijn ouders hierachter komen ben ik nog niet jarig. Want ik wist altijd precies waar de grens lag. Als kleuter mocht ik niet verder fietsen dan het tuinhekje van juf Margje. Als tiener mocht ik na het stappen nooit alleen naar huis fietsen. En voor alle andere zaken gold: wat mijn moeder niet weet, wat mijn moeder niet deert. En dat vind ik het gekke aan die treitervloggers. Dat ze geen respect hebben voor de politie of welke andere overheidsinstantie, dat weten we allang. Maar dat ze niet eens bang zijn voor de reactie van hun vader of moeder, dát verbaast me zo. Waar zijn die ouders die hen aan hun oren naar huis zouden moeten trekken? Met blote voeten op de kokosmat en zonder eten naar bed?



Donderdag zat rapper Boef bij RTL Late Night. Hij maakt ook vlogs die niet door de beugel kunnen. En minister Hennis-Plasschaert sprak hem daarop aan. Het was alsof ik mijn moeder hoorde. En rapper Boef keek ook naar haar zoals ik altijd naar mijn moeder keek wanneer ik iets had uitgevroten. Met zo'n mengeling van schuld en van 'hoe lul ik me hier nou weer uit?'



De moederaanpak werkt nog altijd als een tierelier. Kan iemand dat de moeders van die treitervloggers even vertellen?