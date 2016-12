Trucker sprak met vluchtende Berlijn-terrorist Anis Amri

,,Mijn leven had op dat moment een drastische wending kunnen nemen", vertelt hij in de Spaanse krant 'El Mundo'. Rond 22.45 uur stond Gindea op een parkeerplaats langs de A20 tussen Limoges en Brive-La-Gaillarde ruim twee uur na de aanslag op woensdag 21 december.



Een wagen stopt en de chauffeur stapt uit. ,,Ik zat in mijn vrachtwagen. De chaffeur kwam gedecideerd mijn richting uit. Na vijf minuten begon hij te rillen van de kou. Hij wilde weten hoe hij op de snelweg richting Lyon moest komen. Een splitsing die zo'n veertig kilometer verderop lag. Ik raadde hem aan de GPS of een gsm te gebruiken, maar die had hij niet bij zich."



,,Ik was al lang blij dat hij geen dief was, want ik ben al genoeg bestolen op de snelweg. Hij sprak heel slecht Frans, met een Italiaans accent. Bij het afscheid zei hij nog 'ciao'. Hij leek me een Maghrebijnse toerist, zeker geen terrorist of iemand die op de vlucht was. Hij zag er heel netjes uit. Volgens mij moet hij van iemand in Frankrijk hulp gekregen hebben."



Evident

Bij zijn volgende stop in Toulouse zag Gindea twee foto's van de terrorist op internet. Hij herkende meteen de man met wie hij enkele uren eerder een babbeltje geslagen had. ,,Ik wilde de politie zo snel mogelijk op de hoogte brengen, maar dat bleek allesbehalve evident. Er viel zogezegd 100.000 euro te verdienen met een gouden tip, maar nergens vond ik een telefoonnummer waar ik kon naar bellen. Met gerichte controles had hij nochtans direct opgepakt kunnen worden."