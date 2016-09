Truckers blokkeren Calais om hinder migranten

De truckers krijgen steun van winkeliers, ondernemers, boeren en vakbonden. Zij klagen dat de vluchtelingen die zich in Calais verzamelen in de hoop de oversteek naar Groot-Brittannië te kunnen maken, het verkeer en de bedrijvigheid in de stad hinderen.



De Franse regering probeerde de afgelopen week de gemoederen te sussen. Zij wil extra politie naar Calais sturen, een steunfonds voor gedupeerde ondernemers in het leven roepen en het provisorische vluchtelingenkamp afbreken dat de Jungle is gaan heten. De aangekondigde maatregelen maakten echter geen indruk.



Duizenden

Ook de inwoners van Calais hebben moeite met de stroom aan vluchtelingen. Bernard (58) woont al zeven jaar in een fraai vrijstaand nieuwbouwhuis aan de rand van Calais. Met uitzicht op een uitgestrekte vlakte en daarachter de zee.,,Maar in maart 2015 verschenen hier ineens duizenden migranten die er allemaal krotjes bouwden."



Recht tegenover Bernards huis ligt nu een van de grootste krottenwijken van Europa. De zee is verder weg dan ooit. Zo ver het oog reikt staan krakkemikkige huisjes van plastic, karton en planken. ,,We horen vaak schoten vanuit het kamp. En groepen migranten gooien hier in de straat stenen naar elkaar en slaan met ijzeren staven. Er wordt vaak ingebroken. Ramen zijn stukgeslagen. Mijn vrouw staat doodsangsten uit. Elke dag."



Migranten

In november werd Bernard een keer 's nachts wakker. ,,In de tuin sloeg een groep migranten alles kort en klein: de muur, het tuinhek, de rolluiken. De buurvrouw zei dat ze ook naar haar toe waren gekomen en een gebaar hadden gemaakt alsof ze haar keel gingen doorsnijden. We konden een week niet slapen van angst."



De bewoners van Calais voelen zich in de steek gelaten. Iedereen praat altijd over vluchtelingen en de erbarmelijke omstandigheden waarin ze leven. ,,Maar wij hebben ook recht op bescherming.''



Vandaag demonstreren Bernard en zijn vrouw, samen met vele anderen. Honderden vrachtwagenchauffeurs en boeren zullen de snelweg de hele dag blokkeren. Bewoners en winkeliers vormen een menselijke ketting vlakbij het vluchtelingenkamp.



Aangevallen

,,Wij worden elke nacht aangevallen op die snelweg", zegt Sébastien Rivera van transportfederatie FNTR. ,,Migranten gooien van alles op het asfalt, steken dingen in brand, vallen chauffeurs aan: alles om de wagens te stoppen en zich erin te verstoppen, om naar Engeland te komen."



Winkeliers beklagen zich over het imago van Calais, door de migranten die door de straten zwerven. Bedrijven willen zich er niet meer vestigen en toeristen blijven weg. Afgelopen vrijdag kwam minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve nog langs. Hij beloofde extra agenten naar Calais te sturen en zei dat op termijn het kamp wordt ontmanteld. ,,Dat gaat niet gebeuren, zeg ik je. Politici hebben nog nooit iets voor ons gedaan'', zegt Philippe (47). Hij woont met zijn vrouw en vijf kinderen direct naast een snelweg waar de vluchtelingen zich 's nachts verzamelen.



,,Elke nacht worden we rond 4 uur wakker van de herrie. 's Morgens vinden we de hulzen van traangasgranaten in onze tuin. Die heeft de politie dan afgeschoten." En elke avond trekken de migranten door hun straat en door de tuinen. ,,Ze stelen van alles, vooral onze vuilnisbakken. Die steken ze op de snelweg in brand. Dan moeten die trucks wel stoppen. We zien het allemaal gebeuren."