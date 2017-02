Trump blijft rechters bekritiseren na afwijzen reisverbod

Nederlanders ontvluchten vuurzee in sterrenhotel Marrakesh

17:58 De vakantie van tientallen Nederlanders in Marokko is afgelopen nacht wreed verstoord door een hevige brand in hun vijfsterrenhotel Jardins De La Koutoubia in Marrakesh. Het vuur ontstond in één van de restaurants van het hotel. Volgens reisorganisaties TUI en Thomas Cook zijn alle gasten op tijd uit het hotel geraakt en raakte niemand gewond.